Погибшего Джонни Годро включили в символическую сборную «Калгари» за 25 лет

Годро выступал за «Калгари» с 2014 по 2022 год. Он был выбран клубом под общим 104-м номером клубом на драфте НХЛ 2011 года. В составе клуба он провел 602 матча, набрал 609 (210 + 399) очков по системе «гол + пас». В июле 2022 года он подписал контракт с «Коламбусом». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 763 матча, набрав в них 743 очка (243 шайбы + 500 передач), семь раз форвард участвовал в Матче звезд. В составе сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.