Погибшего Джонни Годро включили в символическую сборную «Калгари» за 25 лет

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Погибший в аварии американский нападающий Джонни Годро включен в первую символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари» за последние 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Также в первую команду вошли нападающие Джером Игинла и Мэттью Ткачук, защитники Марк Джиордано и Робин Регер, а также вратарь Миикка Кипрусофф. Во вторую пятерку попали форварды Микаэль Баклунд, Крэйг Конрой и Шон Монахан, защитники Расмус Андерссон и Дион Фанёф, а также голкипер Якоб Маркстрём.
Джонни Годро и его брат Мэтью погибли в аварии 30 августа 2024 года. Водителю, насмерть сбившему братьев Годро, грозит тюремный срок до 30 лет по пяти пунктам обвинения. Он отказался признавать свою вину, следующее слушание запланировано на 4 февраля.
Годро выступал за «Калгари» с 2014 по 2022 год. Он был выбран клубом под общим 104-м номером клубом на драфте НХЛ 2011 года. В составе клуба он провел 602 матча, набрал 609 (210 + 399) очков по системе «гол + пас». В июле 2022 года он подписал контракт с «Коламбусом». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 763 матча, набрав в них 743 очка (243 шайбы + 500 передач), семь раз форвард участвовал в Матче звезд. В составе сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года.