Овечкин повторил достижение Горди Хоу в НХЛ

В матче против «Нэшвилл Предаторс», который прошел в ночь на воскресенье, 12 января, россиянин забросил шайбу, которая стала для него 20-й в сезоне. Также это 20-й сезон подряд в карьере Овечкина, в котором ему удалось отметиться не менее чем 20 голами.