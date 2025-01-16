Зубов вошел в символическую сборную «Далласа» за последние 25 лет

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов попал в символическую сборную клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» за последние 25 лет, сообщается на сайте лиги.
Зубов вошел в первую символическую команду вместе с вратарем Марти Турко, защитником Миро Хейсканеном, а также форвардами Джейми Бенном, Йере Лехтиненом и Майком Модано. Во вторую символическую пятерку попали голкипер Эд Бельфор, игроки линии обороны Джон Клингберг и Эса Линделль, нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски, Тайлер Сегин.
Зубов является олимпийским чемпионом 1992 года Альбервиле, победителем чемпионата СССР в качестве хоккеиста московского ЦСКА и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа». Также в НХЛ он выступал за «Питтсбург Пингвинз». В составе «Далласа» Зубов набрал 374 очка (73 гола и 301 передача) в 568 матчах, что является рекордом команды среди защитников. Всего у россиянина 771 очко (152+619) в 1068 встречах в регулярных чемпионатах НХЛ.
Зубов в 2019 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В настоящее время он возглавляет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи».