Зубов вошел в символическую сборную «Далласа» за последние 25 лет

Зубов является олимпийским чемпионом 1992 года Альбервиле, победителем чемпионата СССР в качестве хоккеиста московского ЦСКА и двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа». Также в НХЛ он выступал за «Питтсбург Пингвинз». В составе «Далласа» Зубов набрал 374 очка (73 гола и 301 передача) в 568 матчах, что является рекордом команды среди защитников. Всего у россиянина 771 очко (152+619) в 1068 встречах в регулярных чемпионатах НХЛ.