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Вратарь «Айлендерс» Сорокин одержал 15-ю победу в сезоне НХЛ

Он отразил 29 бросков в матче с «Филадельфией».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Энтони Дюклер (18-я минута), Бо Хорват (19), Брок Нельсон (34), у проигравших отличился Тайсон Форстер (15).

10-ю передачу в сезоне отдал защитник «Айлендерс» Александр Романов. Вратарь победителей Илья Сорокин отразил 29 бросков и одержал 15-ю победу в сезоне. Его визави Иван Федотов отразил 24 броска и пока еще ни разу не победил в новом году, проведя за этот период четыре игры.

«Айлендерс» занимают последнее место в Столичном дивизионе, в 47 матчах набрав 47 очков. «Филадельфия» идет шестой с 50 очками в 50 матчах. В следующем матче «Айлендерс» 26 января примут «Каролину», «Филадельфия» 28 января дома сыграет с «Нью-Джерси».

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отдал две передачи в домашнем матче с «Вегасом» (4:3).

Айлендерс
3:1
2:1, 1:0, 0:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
25.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Джон Торторелла
Вратари
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
Иван Федотов
1-й период
06:30
Трэвис Конекны
14:14
Тайсон Форстер
(Эрик Джонсон, Трэвис Конекны)
17:08
Энтони Дюклер
(Брок Нельсон, Кайл Палмиери)
18:03
Бо Хорват
(Мэтью Барзал, Александр Романов)
2-й период
30:10
Брок Нельсон
33:56
Брок Нельсон
(Кайл Палмиери, Адам Пелек)
36:31
Шон Кутюрье
3-й период
47:13
Расмус Ристолайнен
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
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