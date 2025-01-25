Вратарь «Айлендерс» Сорокин одержал 15-ю победу в сезоне НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Энтони Дюклер (18-я минута), Бо Хорват (19), Брок Нельсон (34), у проигравших отличился Тайсон Форстер (15).
10-ю передачу в сезоне отдал защитник «Айлендерс» Александр Романов. Вратарь победителей Илья Сорокин отразил 29 бросков и одержал 15-ю победу в сезоне. Его визави Иван Федотов отразил 24 броска и пока еще ни разу не победил в новом году, проведя за этот период четыре игры.
«Айлендерс» занимают последнее место в Столичном дивизионе, в 47 матчах набрав 47 очков. «Филадельфия» идет шестой с 50 очками в 50 матчах. В следующем матче «Айлендерс» 26 января примут «Каролину», «Филадельфия» 28 января дома сыграет с «Нью-Джерси».
Форвард «Далласа» Евгений Дадонов отдал две передачи в домашнем матче с «Вегасом» (4:3).