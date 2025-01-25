Вратарь «Айлендерс» Сорокин одержал 15-ю победу в сезоне НХЛ

10-ю передачу в сезоне отдал защитник «Айлендерс» Александр Романов. Вратарь победителей Илья Сорокин отразил 29 бросков и одержал 15-ю победу в сезоне. Его визави Иван Федотов отразил 24 броска и пока еще ни разу не победил в новом году, проведя за этот период четыре игры.