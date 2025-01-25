Третьяк отметил, что Кучеров является великим хоккеистом благодаря игре на команду

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров заслуживает называться великим хоккеистом благодаря тому, что всегда играет на команду. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги на счету Кучерова 73 очка (23 шайбы + 50 передач). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров. Его результативная серия составляет 11 матчей.
«У него есть очень хорошее качество — он не жадный. Он может сам забить, но отдает хороший пас, — сказал Третьяк. — Это очень хорошее качество для великого спортсмена, потому что он играет на команду».
Кучеров является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021), дважды становился лучшим бомбардиром регулярного сезона (2019, 2024), признавался самым ценным игроком чемпионата (2019).