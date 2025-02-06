«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ. Панарин забросил 23-ю шайбу в сезоне

Панарин забросил 23-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 34 передачи в 51 матче. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 17. Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился одной голевой передачей, которая стала для него 10-й в сезоне, также у россиянина два гола в 56 играх.