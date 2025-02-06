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«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ. Панарин забросил 23-ю шайбу в сезоне

Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился голевой передачей.

Источник: Bruce Bennett/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 3:2 обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (27-я минута), Винсент Трочек (46) и Крис Крайдер (52). У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (36) и Элиас Линдхольм (36).

Панарин забросил 23-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 34 передачи в 51 матче. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 17. Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился одной голевой передачей, которая стала для него 10-й в сезоне, также у россиянина два гола в 56 играх.

«Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 56 очков после 53 игр. «Бостон» идет шестым в Атлантическом дивизионе с 60 очками после 56 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Питтсбург» (8 февраля, начало матча — 03:00 мск), «Бостон» на своем льду сыграет с «Вегасом» (8 февраля, начало матча — 23:30 мск).

Рейнджерс
3:2
0:0, 1:2, 2:0
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
6.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Джо Сакко
Вратари
Игорь Шестеркин
Йоонас Корписало
(Йоонас Корписало)
1-й период
00:41
Райан Линдгрен
2-й период
26:07
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
27:36
Морган Гики
31:01
Эндрю Пик
35:03
Давид Пастрняк
(Павел Заха, Чарли Макэвой)
35:19
Элиас Линдхольм
(Брэд Маршан, Никита Задоров)
39:12
Винс Трочек
3-й период
43:25
Брэд Маршан
45:27
Винс Трочек
(К`Андре Миллер, Джонни Бродзински)
50:02
Мэтт Ремпе
51:54
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Бостон
НХЛ: таблица и календарь