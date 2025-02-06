«Рейнджерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ. Панарин забросил 23-ю шайбу в сезоне

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 3:2 обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Артемий Панарин (27-я минута), Винсент Трочек (46) и Крис Крайдер (52). У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (36) и Элиас Линдхольм (36).
Панарин забросил 23-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 34 передачи в 51 матче. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 17. Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился одной голевой передачей, которая стала для него 10-й в сезоне, также у россиянина два гола в 56 играх.
«Рейнджерс» занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 56 очков после 53 игр. «Бостон» идет шестым в Атлантическом дивизионе с 60 очками после 56 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» примут «Питтсбург» (8 февраля, начало матча — 03:00 мск), «Бостон» на своем льду сыграет с «Вегасом» (8 февраля, начало матча — 23:30 мск).