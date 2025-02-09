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Шарангович отдал голевую передачу, Соловьев провел первый матч за «Калгари» в сезоне

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович заработал балл за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Сегодня ранним утром по минскому времени канадский клуб принимал «Сиэтл». В начале второго периода Шарангович ассистировал Моргану Фросту, который открыл счет в поединке. Тем не менее встреча закончилась победой «Сиэтла» в овертайме — 3:2. Белорусский нападающий набрал четыре очка в четырех последних играх, всего у Егора 22 (11+11) результативных балла в 48 матчах сезона.

Этот поединок стал первым в текущем чемпионате для защитника «огоньков» Ильи Соловьева, который на днях был вызван из фарм-клуба. Могилевчанин отыграл на площадке почти 20 минут и нанес два броска. «Вашингтон» Алексея Протаса ближайший матч проведет сегодня вечером — соперником столичного клуба будет «Юта». Встреча стартует в 20.30 по минскому времени.

Калгари
2:3
0:0, 1:0, 1:2
ОТ
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
9.02.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17795 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Дэн Байлсма
Вратари
Дастин Вольф
Джой Даккорд
1-й период
00:52
Эли Толванен
11:55
Мартин Поспишил
12:33
Кевин Руни
17:21
Даниил Мироманов
2-й период
22:22
Морган Фрост
(Егор Шарангович, Маккензи Уигар)
3-й период
40:00
Джонатан Юбердо
40:00
Тай Картье
40:00
Тай Картье
46:37
Назем Кадри
(Джонатан Юбердо, Даниил Мироманов)
53:12
Шейн Райт
(Адам Ларссон, Андре Бураковски)
55:19
Андре Бураковски
(Шейн Райт)
Овертайм
61:41
Морган Фрост
62:58
Мэттью Бенайерс
(Винс Данн, Чендлер Стивенсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Сиэтл