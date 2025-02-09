Шарангович отдал голевую передачу, Соловьев провел первый матч за «Калгари» в сезоне

Этот поединок стал первым в текущем чемпионате для защитника «огоньков» Ильи Соловьева, который на днях был вызван из фарм-клуба. Могилевчанин отыграл на площадке почти 20 минут и нанес два броска. «Вашингтон» Алексея Протаса ближайший матч проведет сегодня вечером — соперником столичного клуба будет «Юта». Встреча стартует в 20.30 по минскому времени.