Шарангович отдал голевую передачу, Соловьев провел первый матч за «Калгари» в сезоне

Сегодня ранним утром по минскому времени канадский клуб принимал «Сиэтл». В начале второго периода Шарангович ассистировал Моргану Фросту, который открыл счет в поединке. Тем не менее встреча закончилась победой «Сиэтла» в овертайме — 3:2. Белорусский нападающий набрал четыре очка в четырех последних играх, всего у Егора 22 (11+11) результативных балла в 48 матчах сезона.
Этот поединок стал первым в текущем чемпионате для защитника «огоньков» Ильи Соловьева, который на днях был вызван из фарм-клуба. Могилевчанин отыграл на площадке почти 20 минут и нанес два броска. «Вашингтон» Алексея Протаса ближайший матч проведет сегодня вечером — соперником столичного клуба будет «Юта». Встреча стартует в 20.30 по минскому времени.