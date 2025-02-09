Впервые в одном сезоне Национальной хоккейной лиги сыграли пять белорусов

Сегодня участие в матче «Калгари» против «Сиэтла» принял защитник «огоньков» Илья Соловьев, который стал пятым белорусом, сыгравшим в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ. Прежде в ходе одного сезона в главной лиге планеты выступали максимум четыре наших хоккеиста (2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2023/24). В нынешнем чемпионате НХЛ также сыграли Егор Шарангович («Калгари»), Алексей Протас («Вашингтон»), Владислав Колячонок («Юта») и Алексей Колосов («Филадельфия»).