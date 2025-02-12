Без россиян. За год до Олимпиады стартует турнир сборных с участием игроков НХЛ

«Обе команды интересные. В их составах есть игроки, у которых не идет так все здорово. И будет очень интересно последить, смогут ли они переключиться на такой интенсивный хоккей. Но я бы не дал ни одной, ни второй команде предпочтений, хотя в таком турнире все может очень быстро поменяться. Потому что на хозяев будет оказываться давление, а команды Швеции и Финляндии будут выглядеть раскрепощенными», — спрогнозировал Самсонов.