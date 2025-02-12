Без россиян. За год до Олимпиады стартует турнир сборных с участием игроков НХЛ

Турнир пройдет по круговой системе. С 12 по 15 февраля команды сыграют между собой в Монреале. Откроются соревнования матчами Швеция — Канада (в ночь на 13 февраля по московскому времени) и Финляндия — США (в ночь на 14 февраля). 15 февраля состоятся два поединка с громкими вывесками: Швеция — Финляндия и Канада — США. 17 февраля в Бостоне пройдут две игры: Финляндия — Канада и США — Швеция. Занявшие первое и второе места по итогам этих игр команды проведут финальный матч, который состоится в ночь на 21 февраля.
Турнир четырех наций проводится НХЛ вместо Матча звезд, традиционно проходящего в начале февраля. Во многом это связано с тем, что соревнования рассматриваются лигой как репетиция участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года в Италии. В последний раз хоккеисты НХЛ на Олимпийских играх выступали в 2014 году в Сочи.
Предыдущим турниром с участием сильнейших хоккеистов планеты был Кубок мира, который прошел в 2016 году в Торонто. В отличие от того соревнования состав участников заметно сократился, главным образом за счет отсутствия сборных России и Чехии. Кроме того, теперь в организации соревнований не участвует Международная федерация хоккея (IIHF), как это было на Кубке мира. НХЛ решила не включать в состав участников турнира россиян, оглядываясь на решение IIHF об их отстранении, но неприглашение чехов могло вызвать удивление.
«Однозначно россияне боролись бы за первое место, и я поставил бы нашу команду в тройку, — сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов. — От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с чемпионата мира. Турнир четырех наций — еще один, где можно было бы увидеть всех сильнейших игроков в одном месте».
В чем заключена сила канадцев
В заявке каждой из четырех команд присутствуют 3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих. Наибольшее внимание приковано к сборной Канады, в которой присутствуют, пожалуй, сильнейшие игроки мирового хоккея на сегодняшний день. Капитаном канадской команды является трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Сидни Кросби. В сборной Канады он выиграл все самые значимые турниры — чемпионат мира, Олимпийские игры, Кубок мира.
Перед стартом турнира главный тренер канадцев Джон Купер, возглавляющий «Тампу», наигрывал в первой тройке пятикратного лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ, трехкратного обладателя «Харт трофи» и самого ценного хоккеиста последнего плей-офф Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», действующего обладателя Кубка Стэнли Сэма Райнхарта из «Флориды» и Митча Марнера из «Торонто». Во второй тройке должны сыграть Кросби, самый ценный игрок последнего регулярного сезона Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо», и форвард «Вегаса» Марк Стоун. В третьем же звене должен выйти капитан «Бостона», обладатель Кубка мира Брэд Маршанд, Сет Джарвис из «Каролины» и Брэйден Пойнт из «Тампы».
В обороне у сборной Канады сыграет один из сильнейших защитников НХЛ — Кейл Макар из «Колорадо». В составе команды из-за травмы произошла одна замена — защитника «Вегаса» Алекса Пьетранджело заменил еще один именитый игрок, сравнимый по достижениями с Кросби, двукратный победитель Олимпиад, двукратный обладатель Кубка Стэнли Дрю Даути, выступающий за «Лос-Анджелес».
«Трудно не поставить канадцев фаворитами, когда есть Макдэвид, Маккиннон, Макар, и трудно найти у них слабые места, — отметил Самсонов. — Есть ребята, которые могут играть разные роли, и если они сыграют в первых трех звеньях, то смогут адаптироваться к условиям турнира. В этом, может, и есть сила сборной Канады. Понятно, что Макдэвид никогда не будет играть в четвертом звене, но такие ребята, как Брэндон Хэйгел, Брэйден Пойнт, Сэм Райнхарт могут играть в любой хоккей».
«Американские вратари могут украсть победы у соперников»
Навязать канадцам конкуренцию может в первую очередь сборная США, в составе которой есть лучший вратарь нынешнего сезона Коннор Хеллебайк из «Виннипега», один из самых результативных защитников лиги Зак Веренски («Коламбус»). В атаке надежды американцев связаны с капитаном команды Остоном Мэттьюсом из «Торонто», братьями Брэди и Мэттью Ткачуками (последний также выиграл Кубок Стэнли в прошлом году). Но именно Хеллебайк сейчас находится в хорошей форме, выглядя получше вызванных в сборную Канады голкиперов Эдина Хилла («Вегас»), Джордана Биннингтона («Сент-Луис») и Сэма Монтембо («Монреаль»). Тренирует американцев Майк Салливан, возглавляющий «Питтсбург».
«Согласен, что вратарская линия у американцев — это одна из сильных сторон, и их можно поставить на второе место после канадцев. Очень хороший набор игроков, хороший баланс молодых и талантливых. За этот короткий турнир, думаю, будет очень много драмы. Если кто-то из тех вратарей украдет победы, то все быстро может поменяться», — сказал Самсонов.
Травмы в регулярном чемпионате ощутимо ударили по сборной Финляндии, которой пришлось сделать три изменения. Из-за повреждений финны потеряли одного из лидеров «Далласа» Миро Хейсканена. Две существенные потери есть у шведов: травмировались первый вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрём и центральный нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон.
«Обе команды интересные. В их составах есть игроки, у которых не идет так все здорово. И будет очень интересно последить, смогут ли они переключиться на такой интенсивный хоккей. Но я бы не дал ни одной, ни второй команде предпочтений, хотя в таком турнире все может очень быстро поменяться. Потому что на хозяев будет оказываться давление, а команды Швеции и Финляндии будут выглядеть раскрепощенными», — спрогнозировал Самсонов.
Все матчи пройдут на домашних аренах клубов НХЛ «Монреаль» и «Бостон» и в соответствии с правилами лиги. Однако начисление очков в круговом турнире схоже с правилами IIHF, по которым пройдет и олимпийский турнир: за победу в основное время начисляются три очка, за победу в овертайме и серии буллитов — два, за поражение в овертайме и серии буллитов — одно, за поражение в основное время — ноль.