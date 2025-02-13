Фетисов верит, что российские хоккеисты сыграют на Кубке мира в национальной атрибутике

МОСКВА, 13 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз как игрок) Вячеслав Фетисов выразил надежду, что в случае допуска российских хоккеистов на Кубок мира они сыграют на турнире в национальной атрибутике. Такое мнение он высказал ТАСС.
Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о проведении Кубка мира в 2028 году. Турнир пройдет в феврале с участием восьми национальных сборных. Сроки, место проведения соревнований и состав участников должен быть объявлен в течение этого года.
«Если включить голову и логику, то через три года у нас будет звездный состав. Так что мы надеемся, что разум уже победит тот беспредел, который происходит в спорте. Я верю, что хоккеисты сборной России с гербом на форме будут участвовать в этих соревнованиях», — сказал Фетисов.
Россияне решением Международной федерации хоккея не участвуют в международных соревнованиях. Также российские хоккеисты по решению НХЛ и профсоюза игроков лиги не участвуют в стартовавшем Турнире четырех наций.