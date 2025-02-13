Фетисов верит, что российские хоккеисты сыграют на Кубке мира в национальной атрибутике

«Если включить голову и логику, то через три года у нас будет звездный состав. Так что мы надеемся, что разум уже победит тот беспредел, который происходит в спорте. Я верю, что хоккеисты сборной России с гербом на форме будут участвовать в этих соревнованиях», — сказал Фетисов.