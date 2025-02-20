Трамп по телефону пожелал удачи сборной США в матче с Канадой

Отмечается, что Трамп позвонил утром. Ранее генменеджер сборной Билл Герин заявил, что команда будет рада, если Трамп будет присутствовать на матче, но, по информации североамериканских журналистов, президент не сможет посетить встречу.
«Сегодня утром я позвоню нашей замечательной сборной США по хоккею, чтобы подстегнуть ее к победе в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом. Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне и, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать за происходящим, если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем ему очень рады. Удачи всем и отличной игры сегодня вечером», — написал Трамп в Truth Social.
Финальный матч Турнира четырех наций между сборными США и Канады пройдет в ночь на пятницу в Монреале. Матч команд на групповом этапе завершился победой американцев со счетом 3:1.
Ранее канадские болельщики освистывали гимн сборной США на матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после указа Трампа о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Согласно указу, импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР — 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.