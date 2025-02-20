Трамп по телефону пожелал удачи сборной США в матче с Канадой

«Сегодня утром я позвоню нашей замечательной сборной США по хоккею, чтобы подстегнуть ее к победе в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом. Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне и, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать за происходящим, если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем ему очень рады. Удачи всем и отличной игры сегодня вечером», — написал Трамп в Truth Social.