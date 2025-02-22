Лидер сезона НХЛ «Виннипег» подписал новый контракт с россиянином Наместниковым

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег» подписал новый контракт с российским нападающим Владиславом Наместниковым. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Новое соглашение с форвардом рассчитано на два года и начнет действовать со следующего сезона.
Наместникову 32 года, он был выбран под общим 27-м номером на драфте НХЛ клубом «Тампа». В североамериканской лиге россиянин также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас», цвета «Виннипега» нападающий защищает с весны 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 52 матча в регулярном чемпионате, набрав 29 очков (10 голов + 19 результативных передач). Наместников входит в десятку самых результативных игроков команды.
В составе сборной России Наместников стал бронзовым призером чемпионата мира в 2017 году.
«Виннипег» является лидером регулярного чемпионата НХЛ. На счету команды 81 очко в 56 матчах.