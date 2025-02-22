Нападающий «Филадельфии» Мичков во второй раз за сезон набрал 3 очка в матче НХЛ

Мичков также сделал два результативных паса. Российский нападающий во второй раз в регулярном чемпионате набрал 3 очка за матч, ранее ему это удалось в гостевой игре против «Флориды» (5:7), когда он сделал ассистентский хет-трик. В общей сложности на его счету в дебютном сезоне в НХЛ 39 очков (17 голов + 22 передачи) в 56 играх.