Нападающий «Филадельфии» Мичков во второй раз за сезон набрал 3 очка в матче НХЛ

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков набрал 3 очка по итогам домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтона».
Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Филадельфии». В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мичков (3-я минута), Оуэн Типпетт (22, 33), Шон Кутюрье (28), Андрей Кузьменко (46) и Расмус Ристолайнен (57). У проигравших отличились Йон Клинберг (8), Леон Драйзайтль (10) и Маттиас Экхольм (29).
Мичков также сделал два результативных паса. Российский нападающий во второй раз в регулярном чемпионате набрал 3 очка за матч, ранее ему это удалось в гостевой игре против «Флориды» (5:7), когда он сделал ассистентский хет-трик. В общей сложности на его счету в дебютном сезоне в НХЛ 39 очков (17 голов + 22 передачи) в 56 играх.
Кузьменко забил первый гол за «Филадельфию» после обмена из «Калгари» 31 января, в составе команды он провел вторую игру. 9 февраля российский нападающий сделал результативный пас в домашней встрече с «Питтсбургом» (3:2).
«Эдмонтон» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 72 очка в 56 матчах. «Филадельфия» занимает 7-е место в Столичном дивизионе с 57 очками после 58 игр. В следующем матче «Эдмонтон» 23 февраля сыграет в гостях против «Вашингтона», «Филадельфия» следующую встречу проведет 26 февраля, команда примет «Питтсбург».