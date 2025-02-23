Овечкин прервал результативную серию из пяти матчей в НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сделал результативных действий в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга».
Овечкин прервал результативную серию, которая составляла 5 игр. За этот период он забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных пасов. В общей сложности на счету Овечкина 43 очка (26 голов + 17 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.
Первый матч после травмы провел российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. На его счету результативный пас в эпизоде с первым голом команды. Малкин получил травму нижней части тела 26 января в гостевом матче с «Сиэтлом» (1:4). После этого форвард пропустил шесть встреч.
Встреча завершилась разгромной победой «Вашингтона» со счетом 8:3. Столичная команда возглавила общую таблицу регулярного чемпионата с 82 очками после 56 матчей, обойдя «Виннипег», в активе которого 81 очко по итогам 56 игр. В ночь на 23 февраля канадский клуб сыграет в гостях против «Сент-Луиса».
«Питтсбург» замыкает таблицу Столичного дивизиона, команда располагается на 8-й позиции с 55 очками после 58 матчей. Следующий матч команда проведет 23 февраля дома с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вашингтон» в этот же день примет «Эдмонтон».