Овечкин прервал результативную серию из пяти матчей в НХЛ

Первый матч после травмы провел российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. На его счету результативный пас в эпизоде с первым голом команды. Малкин получил травму нижней части тела 26 января в гостевом матче с «Сиэтлом» (1:4). После этого форвард пропустил шесть встреч.