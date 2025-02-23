Драфт НХЛ 2025 года пройдет в Лос-Анджелесе

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Очередной драфт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится
Драфт, на котором клубы НХЛ будут выбирать молодых хоккеистов, пройдет в Лос-Анджелесе во второй раз, до этого он проводился там в 2010 году. Отличительной особенностью предстоящего драфта будет то, что руководители клубов НХЛ, скауты и тренеры примут участие в нем в онлайн-режиме. Первый раунд драфта пройдет 27 июня по местному времени, остальные шесть раундов — 28 июня.
Первым номером промежуточного рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, является 17-летний канадский защитник Мэттью Шефер, выступающий за команду молодежной Хоккейной лиги Онтарио «Эри». Вторым идет 18-летний американский центральный нападающий Джеймс Хэгенс (команда университета Бостона), третьим — 18-летний канадец Майкл Миса («Сагино Спирит», Хоккейная лига Онтарио). Рейтинг среди игроков из Европы возглавляет 18-летний шведский нападающий Виктор Эклунд, второе место занимает его 17-летний соотечественник и одноклубник по «Юргордену» Антон Фронделл, третье — 17-летний россиянин Иван Рябкин, играющий за «Мускегон» из Главной молодежной лиги США.
В драфте смогут принять участие хоккеисты, родившиеся в периоде между 1 января 2005 года и 15 сентября 2007 года. Также свою кандидатуру могут выставить игроки не из Северной Америки, родившиеся в 2004 году, и кто не выступал в Америке в предыдущем сезоне. Кроме того, в драфте могут принять участие и те хоккеисты, которые были задрафтованы клубами НХЛ в 2023 году, но не подписали контракта, и которые родились после 30 июня 2005 года.