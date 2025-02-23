Драфт НХЛ 2025 года пройдет в Лос-Анджелесе

В драфте смогут принять участие хоккеисты, родившиеся в периоде между 1 января 2005 года и 15 сентября 2007 года. Также свою кандидатуру могут выставить игроки не из Северной Америки, родившиеся в 2004 году, и кто не выступал в Америке в предыдущем сезоне. Кроме того, в драфте могут принять участие и те хоккеисты, которые были задрафтованы клубами НХЛ в 2023 году, но не подписали контракта, и которые родились после 30 июня 2005 года.