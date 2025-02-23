Овечкин оформил 32-й хет-трик в карьере в НХЛ

Овечкин довел число забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882 шайб, по этому показателю он уступает только Гретцки, у которого 894 шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата осталось 25 игр. «Вашингтон» одержал победу со счетом 7:3.