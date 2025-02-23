Овечкин оформил 32-й хет-трик в карьере в НХЛ

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 32-й раз в карьере забросил три шайбы в одном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин отметился хет-триком в домашней игре против «Эдмонтона».
По числу игр с тремя заброшенными шайбами Овечкин сравнялся с канадцем Филом Эспозито и делит пятое место в истории лиги. Лидером по числу игр с хет-триками является канадец Уэйн Гретцки (50), далее идут Марио Лемьё (40), Майк Босси (39) и Бретт Халл (33).
Овечкин довел число забитых голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882 шайб, по этому показателю он уступает только Гретцки, у которого 894 шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата осталось 25 игр. «Вашингтон» одержал победу со счетом 7:3.