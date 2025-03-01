Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде временно переименовали два ресторана McDonald’s в честь хоккеиста Макдэвида

Заведение переименовали в McDavid’s.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. McDonald’s временно переименовал два ресторана в Канаде в честь игрока национальной сборной по хоккею Коннора Макдэвида. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Один ресторан McDavid’s появился в Эдмонтоне, другой — в родном городе хоккеиста Ньюмаркете. Акция продлится одну неделю.

В феврале 2025 года сборная Канады стала победителем Турнира четырех наций, который проходил в Монреале и Бостоне. 28-летний Макдэвид стал лучшим игроком финала, забив победный гол в овертайме матча против сборной США (3:2 ОТ).

Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь