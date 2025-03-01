В Канаде временно переименовали два ресторана McDonald’s в честь хоккеиста Макдэвида

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. McDonald’s временно переименовал два ресторана в Канаде в честь игрока национальной сборной по хоккею Коннора Макдэвида. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Один ресторан McDavid’s появился в Эдмонтоне, другой — в родном городе хоккеиста Ньюмаркете. Акция продлится одну неделю.
В феврале 2025 года сборная Канады стала победителем Турнира четырех наций, который проходил в Монреале и Бостоне. 28-летний Макдэвид стал лучшим игроком финала, забив победный гол в овертайме матча против сборной США (3:2 ОТ).