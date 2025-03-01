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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2024

Игра прошла в субботу, 1 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Победить «Тампе» помог российский форвард Никита Кучеров, который сделал результативную передачу. Голами отметились Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес и Брэндон Хагель.

В составе «Кэпиталс» отличился другой российский нападающий — Александр Овечкин. Он забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 10 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 31 гол и сделал 17 результативных передач в 44 матчах. На счету Кучерова 27 голов и 60 ассистов в 56 встречах.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в марте. Он допустил такой вариант развития событий. «Это кажется возможным — может быть, даже вероятным», — заявил он.

Вашингтон
1:3
0:1, 0:0, 1:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
1.03.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Купер
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Андрей Василевский
1-й период
02:48
Александр Овечкин
09:55
Пьер-Люк Дюбуа
16:43
Том Уилсон
17:11
Митчелл Чаффи
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
18:47
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
2-й период
22:42
Джейк Гюнцель
29:38
Коннор Макмайкл
29:38
Ник Пербикс
3-й период
46:08
Гейдж Гонсалвес
(Ник Пол)
56:01
Александр Овечкин
(Мэтт Рой)
59:01
Брэндон Хагель
59:40
Люк Гленденинг
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь