Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб

В составе «Кэпиталс» отличился другой российский нападающий — Александр Овечкин. Он забросил 884-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере и сократил отставание от рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки до 10 голов.