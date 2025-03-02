НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,60 гола за матч. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 3 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».