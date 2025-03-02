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НХЛ вновь изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз по дате рекорда российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

В среднем российский нападающий в текущем сезоне забивает 0,60 гола за матч. НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки 3 апреля 2025-го. В этот день состоится домашний матч «Вашингтона» с «Каролиной Харрикейнс».

31-й гол в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин записал на свой счет 1 марта. Это произошло в домашнем матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счетом 1:3.

Таким образом, хоккеист довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах до 10.

Вашингтон
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