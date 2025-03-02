Капитан минского «Динамо» рассказал, что помогает Протасу играть вместе с Овечкиным

МИНСК, 2 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трудолюбие позволило белорусскому нападающему Алексею Протасу заиграть в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон». Такое мнение ТАСС высказал капитан минского «Динамо» Андрей Стась, игравший вместе с Протасом в сборной Белоруссии.
Протас выступает за «Вашингтон» с 2021 года, он играет в одной тройке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
«Он один из лидеров “Вашингтона”. Очень за него рад, знаю его как порядочного, доброго, очень трудолюбивого парня. За счет трудолюбия он достиг того, чего достиг, — сказал Стась. — Думаю, он ни в коем случае не будет останавливаться и продолжит прогрессировать».
«Весь хоккейный мир желает Овечкину скорее побить этот рекорд, это будет выдающееся событие. Тем более вдвойне приятно, что это наш, русский человек», — добавил Стась.
Овечкин забросил 884 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только канадскому форварду Уэйну Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 22 матча.