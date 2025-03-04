НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 3 апреля в домашней игре против «Каролины». Теперь в лиге считают, что Овечкин установит новый рекорд 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».