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НХЛ назвала новую ожидаемую дату рекорда Овечкина

В лиге считают, что российский форвард «Вашингтона» установит новый рекорд 6 апреля.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда, по ее прогнозам, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин установит рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах и обойдет канадского форварда Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в НХЛ предположили, что 39-летний россиянин превзойдет рекорд Гретцки в ночь на 3 апреля в домашней игре против «Каролины». Теперь в лиге считают, что Овечкин установит новый рекорд 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

На счету Овечкина 884 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Гретцки 894 гола. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 21 матч.

НХЛ: таблица и календарь