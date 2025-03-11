«Думаю, не продлю контракт с “Вашингтоном” и через год вернусь в “Динамо”. Эксклюзив с Овечкиным — о погоне за Гретцки и будущем

— Опять же, не загадываю так далеко. Сегодня у нас будет игра с «Оттавой». Посмотрим, что произойдет в ней («Кэпиталз» выиграли по буллитам — 5:4, вратарь «Сенаторз» Линус Улльмарк вытащил «мертвый» бросок Овечкина в конце первого периода. — Прим. И. Р.). Потом выезд в Нью-Йорк. Расписание очень тяжелое, и уже сейчас надо готовиться к плей-офф. Мы проиграли три матча подряд, поэтому надо все свои личные цели убрать в другую сторону и делать все возможное, чтобы мы выбрались из той ситуации, в которую попали.