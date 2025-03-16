В НХЛ назвали возможную дату рекорда Овечкина

Однако если брать всю карьеру Овечкина, то его результативность уменьшается до 0,6 гола за игру. Если он будет забивать в таком темпе, то установление рекорда произойдет 15 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Овечкину осталось забросить восемь шайб для того, чтобы обойти достижение Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ).