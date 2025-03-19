Смешанный формат и июльский хоккей. Какими могут быть матчи игроков КХЛ и НХЛ

Заокеанская лига после общения президентов США и России может допустить российских хоккеистов на Кубок мира 2028 года, состав участников которого пока неизвестен. На этом турнире может сыграть сборная России, составленная из игроков НХЛ и КХЛ, как это было в 2016 году в Торонто. Помимо Кубка мира, НХЛ наверняка может провести промежуточное соревнование в том же 2027 году (2026 год уже занят под Матч всех звезд и Олимпиаду) наподобие Турнира четырех наций. Смущает то, что до времени, когда нужно объявлять составы (это наверняка случится в 2026 или 2027 году), политическая ситуация в мире может еще поменяться, особенно если конфликт на Украине не будет остановлен. Плюс против участия россиян могут выступить европейские хоккейные федерации.