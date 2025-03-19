Смешанный формат и июльский хоккей. Какими могут быть матчи игроков КХЛ и НХЛ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поддержал идею российского президента Владимира Путина провести матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ), как в России, так и в США. О том, в каком формате эти матчи могут пройти — в материале ТАСС.
1. Противостояние клубов КХЛ и НХЛ
Классический вариант. Наверняка многие бы хотели видеть приезд в Россию того же «Вашингтона», что вызвало бы небывалый ажиотаж, учитывая выступление за эту команду Александра Овечкина. В то же время вариант на уровне клубов, как, впрочем, и любой другой, прямо сейчас видится с трудом осуществимым. НХЛ — это частная корпорация с устоявшимися уже веками бизнес-интересами, лига с трудом поддается влиянию политических решений. Последствия любого проекта еще до его осуществления в лиге просчитывают до мелочей, держа в уме как доходы, так и вероятные риски.
2. Противостояние в формате смешанных команд
Это может быть поединок между командами КХЛ и НХЛ. К примеру, российские и американские игроки из КХЛ объединяются в одну команду, чтобы сыграть против аналогичной команды из НХЛ. Но может быть и противостоянием американских игроков КХЛ против россиян из НХЛ. Такой формат выглядит тоже привлекательным. Вопрос, конечно, в том, какие игроки, особенно из НХЛ, согласятся и где пройдут игры. Больше вопрос именно по тому, кто из американцев из НХЛ согласится сыграть, и отпустят ли клубы на те матчи тех же братьев Ткачуков, братьев Хьюзов, которые среди американских игроков являются сейчас звездами лиги. По российским игрокам НХЛ в этом плане сомнений не так много.
3. Участие россиян в турнирах НХЛ
Заокеанская лига после общения президентов США и России может допустить российских хоккеистов на Кубок мира 2028 года, состав участников которого пока неизвестен. На этом турнире может сыграть сборная России, составленная из игроков НХЛ и КХЛ, как это было в 2016 году в Торонто. Помимо Кубка мира, НХЛ наверняка может провести промежуточное соревнование в том же 2027 году (2026 год уже занят под Матч всех звезд и Олимпиаду) наподобие Турнира четырех наций. Смущает то, что до времени, когда нужно объявлять составы (это наверняка случится в 2026 или 2027 году), политическая ситуация в мире может еще поменяться, особенно если конфликт на Украине не будет остановлен. Плюс против участия россиян могут выступить европейские хоккейные федерации.
4. Участие игроков НХЛ в турнире клубов КХЛ
Отечественная хоккейная инфраструктура позволяет провести соревнования самого высокого уровня, уже не раз говорилось про то, что матчи с участием игроков НХЛ и КХЛ может принять та же «СКА-Арена». Если клубы заокеанской лиги не поедут в Россию (это стоит огромных денег), вполне возможно, что условные Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и ряд американцев из НХЛ могут стать частью смешанной команды и сыграть на предсезонном турнире с участием команд КХЛ.
5. Летний хоккей
Защитник клуба НХЛ «Юта» Михаил Сергачев уже анонсировал проведение во второй раз подряд так называемого Матча года — поединка между российскими игроками НХЛ и КХЛ, который год назад проходил в Москве. Он же допустил, что если политическая ситуация позволит, на эту игру могут быть приглашены и иностранные хоккеисты. Недавнее предложение Путина подходит под формат летнего поединка.