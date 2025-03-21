Тренер «Вашингтона»: погоня Овечкина за рекордом Гретцки является преимуществом команды

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Погоня российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не отвлекает команду и является преимуществом для нее. Такое мнение высказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.
На счету Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Его опережает только канадский форвард Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 матчей.
«Наши ребята подпитываются от погони на скамейке запасных, они поддерживают его, — сказал Карбери. — Я думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, улучшать свою игру. Когда они играют с ним, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество».
Следующий матч «Вашингтон» проведет дома в ночь на 23 марта по московскому времени против «Флориды».