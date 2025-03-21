Тренер «Вашингтона»: погоня Овечкина за рекордом Гретцки является преимуществом команды

«Наши ребята подпитываются от погони на скамейке запасных, они поддерживают его, — сказал Карбери. — Я думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, улучшать свою игру. Когда они играют с ним, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество».