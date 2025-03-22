Овечкин оценил идею провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

По мнению хоккеиста, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея как в Америке, так и в России. «Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — добавил Овечкин.