Овечкин оценил идею провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Овечкин заявил, что с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. «Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — отметил он.
По мнению хоккеиста, это станет большим спортивным событием для всех любителей хоккея как в Америке, так и в России. «Это первый шаг к снятию неспортивных и несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. И если все сложится, я бы с удовольствием тоже вышел на лед», — добавил Овечкин.
Ранее глава США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из двух крупнейших лиг.