Бэкстрем заявил, что хотел бы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Бывший партнер Александра Овечкина по «Вашингтону» Никлас Бэкстрём заявил, что хотел бы находиться на площадке в тот момент, когда россиянин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий Бэкстрёма приводит пресс-служба НХЛ.
На счету Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Его опережает только Гретцки, в активе которого 894 шайбы. До конца текущего регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет 13 матчей.
«Сто процентов, — ответил Бэкстрём на вопрос, хотел ли бы помочь Овечкину побить рекорд. — Я бы с удовольствием стал частью этого».
По ходу регулярного чемпионата Овечкин пропустил 16 игр из-за перелома малоберцовой кости. «Я думаю, мы все думали, что, возможно, это будет небольшой неудачей, когда он получил травму в середине сезона, но его игра так впечатляет. Он всегда был отличным бомбардиром, и я рад за него, что он ему осталось забить всего семь голов, чтобы стать величайшим. За этим действительно весело наблюдать», — отметил Бэкстрём.
Бэкстрём объявил о приостановлении карьеры в ноябре 2023 года. С 2007 года он выступал за «Вашингтон», а сезоне-2012/13 во время локаута играл с Овечкиным за московское «Динамо». С передач шведского нападающего Овечкин забросил 279 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.