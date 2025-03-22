Бэкстрем заявил, что хотел бы помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

По ходу регулярного чемпионата Овечкин пропустил 16 игр из-за перелома малоберцовой кости. «Я думаю, мы все думали, что, возможно, это будет небольшой неудачей, когда он получил травму в середине сезона, но его игра так впечатляет. Он всегда был отличным бомбардиром, и я рад за него, что он ему осталось забить всего семь голов, чтобы стать величайшим. За этим действительно весело наблюдать», — отметил Бэкстрём.