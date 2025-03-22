Шайба Климовича и 24 сейва Толопило помогли «Абботсфорду» продлить серию побед в АХЛ

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты отметились набранными очками в субботних матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе одержал шестую победу подряд, одолев на выезде «Манитобу» со счетом 4:2. Автором второй шайбы в составе гостей стал Данила Климович, а голкипер «Кэнакс» Никита Толопило отразил 24 броска соперника из 26. В 53 матчах сезона в активе Климовича 31 (22+9) набранное очко, Толопило после 31 игры имеет коэффициент надежности 2,71 и процент отраженных бросков равный 89,7.
Параллельно «Калгари» дома нанес поражение «Коачелле» (3:1), белорусский защитник канадского клуба Илья Соловьев стал автором голевой передачи. В 48 матчах чемпионата у могилевчанина 25 (6+19) результативных действий при показателе полезности «+16». В еще одном поединке субботы «Сан-Диего» в гостях обыграл «Хендерсон» (4:0), за калифорнийцев ассистентский балл заработал наш Егор Сидоров. На счету белоруса 31 (15+16) очко в 48 играх.