Шайба Климовича и 24 сейва Толопило помогли «Абботсфорду» продлить серию побед в АХЛ

«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе одержал шестую победу подряд, одолев на выезде «Манитобу» со счетом 4:2. Автором второй шайбы в составе гостей стал Данила Климович, а голкипер «Кэнакс» Никита Толопило отразил 24 броска соперника из 26. В 53 матчах сезона в активе Климовича 31 (22+9) набранное очко, Толопило после 31 игры имеет коэффициент надежности 2,71 и процент отраженных бросков равный 89,7.