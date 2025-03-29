Соловьев и Климович набрали очки в матчах Американской хоккейной лиги

«Калгари» на чужом льду разгромно уступил «Бейкерсфилду» (2:8), один ассистентский балл за проигравшую команду заработал наш Илья Соловьев. В 50 матчах «регулярки» в активе могилевчанина 26 (6+20) результативных действий и показатель полезности «+11». Самый результативный белорус в текущем сезоне Егор Сидоров сегодня остался без очков — при этом его «Сан-Диего» дома одержал победу над «Тусоном» со счетом 5:1.