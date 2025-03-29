Соловьев и Климович набрали очки в матчах Американской хоккейной лиги

«Абботсфорд» с двумя белорусами в составе на выезде крупно обыграл «Сан-Хосе» (5:1), эта победа стала для канадского клуба восьмой подряд. Голкипер гостей Никита Толопило совершил 38 сейвов, а форвард Данила Климович стал автором голевой передачи. После 32 матчей регулярного чемпионата Толопило имеет коэффициент надежности 2,66, отражая 90% всех бросков по воротам. У Климовича 32 (22+10) набранных очка в 55 играх сезона.
«Калгари» на чужом льду разгромно уступил «Бейкерсфилду» (2:8), один ассистентский балл за проигравшую команду заработал наш Илья Соловьев. В 50 матчах «регулярки» в активе могилевчанина 26 (6+20) результативных действий и показатель полезности «+11». Самый результативный белорус в текущем сезоне Егор Сидоров сегодня остался без очков — при этом его «Сан-Диего» дома одержал победу над «Тусоном» со счетом 5:1.