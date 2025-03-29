Мичков забросил две шайбы во втором матче НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало» (7:4).
Мичков отличился на 6-й и 31-й минутах. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами также отметились Якоб Пеллетье (6-я минута), Ноа Кейтс (35), Оуэн Типпетт (47), Тайсон Фёрстер (51) и Райан Пёлинг (56). У «Баффало» отличились Джек Куинн (11, 29), Джон-Джесон Петерка (22) и Алекс Так (56).
Мичков забросил две шайбы во втором матче подряд. 28 марта он оформил дубль в игре против «Монреаля» (6:4). Россиянин проводит первый сезон в НХЛ и забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате.
«Филадельфия» после 75 матчей набрала 69 очков и занимает последнее, 8-е место в Столичном дивизионе. Команда одержала вторую победу подряд после отставки с поста главного тренера Джона Тортореллы. «Баффало» с 66 очками в 72 играх располагается на последней, 8-й строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Филадельфия» в ночь на 1 апреля по московскому времени дома сыграет с «Нэшвиллом». «Баффало» 30 марта в гостях встретится с «Вашингтоном».