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Мичков забросил две шайбы во втором матче НХЛ подряд

Нападающий «Филадельфии» отличился в победной игре против «Баффало».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало» (7:4).

Мичков отличился на 6-й и 31-й минутах. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами также отметились Якоб Пеллетье (6-я минута), Ноа Кейтс (35), Оуэн Типпетт (47), Тайсон Фёрстер (51) и Райан Пёлинг (56). У «Баффало» отличились Джек Куинн (11, 29), Джон-Джесон Петерка (22) и Алекс Так (56).

Мичков забросил две шайбы во втором матче подряд. 28 марта он оформил дубль в игре против «Монреаля» (6:4). Россиянин проводит первый сезон в НХЛ и забросил 24 шайбы в регулярном чемпионате.

«Филадельфия» после 75 матчей набрала 69 очков и занимает последнее, 8-е место в Столичном дивизионе. Команда одержала вторую победу подряд после отставки с поста главного тренера Джона Тортореллы. «Баффало» с 66 очками в 72 играх располагается на последней, 8-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Филадельфия» в ночь на 1 апреля по московскому времени дома сыграет с «Нэшвиллом». «Баффало» 30 марта в гостях встретится с «Вашингтоном».

Филадельфия
7:4
2:1, 2:2, 3:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
29.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 19092 зрителя
Главные тренеры
Линди Рафф
Вратари
Самуэль Эрссон
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
05:27
Матвей Мичков
(Егор Замула, Трэвис Конекны)
05:56
Джейкоб Пеллетье
(Оуэн Типпетт, Райан Пелинг)
10:57
Джек Куинн
(Йон Петерка, Райан Маклеод)
12:11
Иржи Кулих
13:09
Тайсон Форстер
2-й период
21:41
Йон Петерка
(Пэйтон Кребс, Джек Куинн)
26:18
Родриго Аболс
28:13
Джек Куинн
(Райан Маклеод, Оуэн Пауэр)
30:36
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны)
34:11
Ноа Кэйтс
(Тайсон Форстер)
3-й период
44:53
Пэйтон Кребс
46:39
Оуэн Типпетт
(Олле Люксель, Джейми Драйсдейл)
50:13
Тайсон Форстер
(Ноа Кэйтс, Бобби Бринк)
54:23
Зак Бенсон
55:05
Алекс Так
(Райан Маклеод)
55:34
Райан Пелинг
(Ноа Кэйтс)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит