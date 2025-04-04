В НХЛ ожидают, что Гретцки будет присутствовать на следующем матче «Вашингтона»

В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса». Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Гретцки будут ездить на матчи с участием Овечкина, когда ему до повторения рекорда останется четыре гола. Как ранее сообщил ТАСС, Беттмэн посетил матч «Вашингтона» с «Каролиной».