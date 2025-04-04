В НХЛ ожидают, что Гретцки будет присутствовать на следующем матче «Вашингтона»

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли ожидает, что рекордсмен по голам в регулярных чемпионатах НХЛ канадец Уэйн Гретцки будет присутствовать на следующем матче «Вашингтона». Об этом Дэйли рассказал ТАСС.
В ночь на четверг Овечкин отметился заброшенной шайбой в гостевом матче против «Каролины» (1:5), теперь на счету россиянина 892 гола. Он занимает второе место по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы. Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 5 апреля по московскому времени дома против «Чикаго».
«Уэйн Гретцки не присутствовал на матче “Каролина” — “Вашингтон”. Я ожидаю, что он будет присутствовать на будущих играх, пока не будет побит этот рекорд. С ним все в порядке», — сказал Дэйли.
В лиге считают, что российский нападающий при сохранении текущей результативности в сезоне установит новый рекорд в ночь на 14 апреля в домашнем матче против «Коламбуса». Ранее комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявлял, что он и Гретцки будут ездить на матчи с участием Овечкина, когда ему до повторения рекорда останется четыре гола. Как ранее сообщил ТАСС, Беттмэн посетил матч «Вашингтона» с «Каролиной».