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Хоккеист «Вегаса» Барбашев набрал 50-е очко в сезоне

Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче против Нэшвилла.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

Для россиянина этот гол стал 23-м в текущем сезоне. На его счету также 27 результативных передач в 69 матчах чемпионата. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями, очков в матче не набрал и форвард «Нэшвилла» Федор Свечков.

Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Вегаса». Команда возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 107 очками после 80 матчей. «Нэшвилл» занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 66 очками после 80 встреч. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Калгари» 16 апреля, «Нэшвилл» днем ранее дома встретится с «Ютой».

В других матчах игрового дня «Миннесота» на выезде победила «Ванкувер» (3:2 ОТ), в составе гостей результативной передачей отметился нападающий Кирилл Капризов, его одноклубник форвард Яков Тренин в третьем периоде встречи подрался с защитником хозяев Дереком Форбортом. Защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет голевой пас в гостевом матче против «Далласа» (5:3). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отдал две результативные передачи в домашней встрече против «Колорадо», у гостей забросил шайбу и сделал голевой пас форвард Валерий Ничушкин.

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отдал голевую передачу в выездном матче с «Чикаго» (5:4 Б). «Виннипег» стал победителем Западной конференции. Матч «Чикаго» — «Виннипег» стал последним в карьере для защитника хозяев, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Алека Мартинеса.

Вегас
5:3
0:1, 3:0, 2:2
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
13.04.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18338 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Эндрю Брюнетт
Вратари
Адин Хилл
Юстус Аннунен
(Юстус Аннунен)
1-й период
08:11
Джордан Истерли
(Майкл Бантинг, Люк Евангелиста)
10:11
Мэттью Вуд
2-й период
21:39
Райан О`Райлли
24:02
Бретт Хауден
(Брэйден Макнэбб, Тэннер Пирсон)
25:36
Николя Руа
(Ши Теодор, Киган Колесар)
29:26
Федор Свечков
31:09
Александр Хольц
(Райлли Смит, Вильям Карлссон)
3-й период
41:02
Джонатан Маршессо
(Джастин Бэррон, Захари Л`Еро)
44:58
Марк Дель Гайзо
(Люк Евангелиста, Андреас Энглунд)
52:42
Райлли Смит
58:05
Ноа Хэнифин
(Зак Уайтклауд, Райлли Смит)
59:58
Иван Барбашев
(Бретт Хауден, Николя Руа)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит