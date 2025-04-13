Хоккеист «Вегаса» Барбашев набрал 50-е очко в сезоне

В других матчах игрового дня «Миннесота» на выезде победила «Ванкувер» (3:2 ОТ), в составе гостей результативной передачей отметился нападающий Кирилл Капризов, его одноклубник форвард Яков Тренин в третьем периоде встречи подрался с защитником хозяев Дереком Форбортом. Защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет голевой пас в гостевом матче против «Далласа» (5:3). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отдал две результативные передачи в домашней встрече против «Колорадо», у гостей забросил шайбу и сделал голевой пас форвард Валерий Ничушкин.