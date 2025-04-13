Хоккеист «Вегаса» Барбашев набрал 50-е очко в сезоне

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».
Для россиянина этот гол стал 23-м в текущем сезоне. На его счету также 27 результативных передач в 69 матчах чемпионата. Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями, очков в матче не набрал и форвард «Нэшвилла» Федор Свечков.
Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Вегаса». Команда возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 107 очками после 80 матчей. «Нэшвилл» занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 66 очками после 80 встреч. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Калгари» 16 апреля, «Нэшвилл» днем ранее дома встретится с «Ютой».
В других матчах игрового дня «Миннесота» на выезде победила «Ванкувер» (3:2 ОТ), в составе гостей результативной передачей отметился нападающий Кирилл Капризов, его одноклубник форвард Яков Тренин в третьем периоде встречи подрался с защитником хозяев Дереком Форбортом. Защитник «Юты» Михаил Сергачев записал на свой счет голевой пас в гостевом матче против «Далласа» (5:3). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отдал две результативные передачи в домашней встрече против «Колорадо», у гостей забросил шайбу и сделал голевой пас форвард Валерий Ничушкин.
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отдал голевую передачу в выездном матче с «Чикаго» (5:4 Б). «Виннипег» стал победителем Западной конференции. Матч «Чикаго» — «Виннипег» стал последним в карьере для защитника хозяев, трехкратного обладателя Кубка Стэнли Алека Мартинеса.