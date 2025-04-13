Панарин обратился с просьбой к ФНС из-за долга

«Не наказывайте меня. Налоги капают, пени капают. Деньги есть, все заплачу. Просто не могу сейчас», — заявил хоккеист. Он объяснил, что ему нужно изменить информацию в «Госуслугах», чтобы оплатить долг, однако он сможет сделать это только по возвращении в Россию.