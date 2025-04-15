Пловчиха Ефимова предположила, в чем секрет величия Овечкина

«В чем величие Овечкина? Узнать бы этот секрет. Он здоровый, сильный и целеустремленный. Также все в порядке с головой. Он на расслабоне, при том, что все равно много работает, но не зацикливается сильно. Думаю, это баланс между тренировками и пивом, — со смехом сказала Ефимова. — Все правильно делает».