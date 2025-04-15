Пловчиха Ефимова предположила, в чем секрет величия Овечкина

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Баланс между тренировками и пивом является залогом успеха нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина. Такое мнение ТАСС высказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.
Как ранее сообщал ТАСС, Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижении канадца Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 896 шайб, в активе Гретцки — 894.
«В чем величие Овечкина? Узнать бы этот секрет. Он здоровый, сильный и целеустремленный. Также все в порядке с головой. Он на расслабоне, при том, что все равно много работает, но не зацикливается сильно. Думаю, это баланс между тренировками и пивом, — со смехом сказала Ефимова. — Все правильно делает».
В апреле Овечкина и его одноклубников в преддверии матча с «Бостоном» заметили в одном из баров. Как рассказал ТАСС трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, такая практика часто используется в клубах НХЛ.