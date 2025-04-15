Игроки НХЛ признали Кучерова лучшим плеймейкером лиги

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занял первое место по итогам опроса на звание лучшего плеймейкера Национальной хоккейной лиги, в голосовании приняли участие игроки лиги. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков лиги (NHLPA).
Кучеров набрал 48,25% голосов. Второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (20,16%), третье — его одноклубник немец Леон Драйзайтль (6,83%). Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял четвертое место в голосовании (5,08%). На пятом месте канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский (31,13%) победил в голосовании на звание лучшего вратаря лиги. Второе место занял вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин (23,58%), голкипер «Флориды» Сергей Бобровский (8,18%) занял четвертое место в голосовании.
Ранее ТАСС сообщил, что Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров текущего сезона НХЛ. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 119 (36 + 83) очков по системе «гол + пас» в 76 матчах.
Джон Купер
Линди Рафф
Йонас Йоханссон
Джеймс Раймер
16:35
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
19:37
Иржи Кулих
(Тэйдж Томпсон)
19:52
Коннор Клифтон
(Джек Куинн, Пэйтон Кребс)
23:02
Райан Макдона
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
26:34
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Янни Гурд)
34:21
Конор Джики
(Гейдж Гонсалвес, Ник Пол)
36:45
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
(Митчелл Чаффи, Гейдж Гонсалвес)
38:41
Джейкоб Бернард-Доккер
42:39
Никита Кучеров
46:58
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
48:08
Земгус Гиргенсонс
48:39
Алекс Так
(Йон Петерка, Расмус Далин)
52:26
Йон Петерка
53:12
Джейк Гюнцель
(Брэндон Хагель, Никита Кучеров)
58:23
Сэм Лафферти
(Расмус Далин)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит