Салливан стал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс»

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Американец Майк Салливан назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Ранее ТАСС сообщал, что Салливан покинул должность главного тренера «Питтсбурга», который он возглавлял с 2015 года. Под руководством специалиста команда дважды становилась обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). 19 апреля «Рейнджерс» объявили об уходе с поста главного тренера американца Питера Лавиолетта.
Салливану 57 лет. Ранее он возглавлял «Бостон» и был ассистентом главного тренера в «Тампе», «Рейнджерс» и «Ванкувере». Салливан был тренером-ассистентом в сборной США на Олимпийских играх 2006 года, тогда американцы дошли до четвертьфинала. Также Салливан возглавлял сборную США на Турнире четырех наций, где американцы заняли второе место. Он будет главным тренером команды на олимпийском турнире 2026 года.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2024/25 «Рейнджерс» заняли пятое место в Столичном дивизионе и не сумели выйти в плей-офф. За команду из Нью-Йорка выступают нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин.