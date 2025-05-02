Салливан стал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс»

Салливану 57 лет. Ранее он возглавлял «Бостон» и был ассистентом главного тренера в «Тампе», «Рейнджерс» и «Ванкувере». Салливан был тренером-ассистентом в сборной США на Олимпийских играх 2006 года, тогда американцы дошли до четвертьфинала. Также Салливан возглавлял сборную США на Турнире четырех наций, где американцы заняли второе место. Он будет главным тренером команды на олимпийском турнире 2026 года.