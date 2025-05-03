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Лотерея драфта НХЛ впервые пройдет в онлайн-формате

Мероприятие состоится в ночь на 6 мая по московскому времени, драфт — 27—28 июня.

Источник: John Locher/AP/TASS

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Лотерея драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года впервые пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Зрители онлайн-трансляции смогут следить за жеребьевкой в студии и узнавать ее результаты одновременно с участниками лотереи. Сама лотерея состоится в студии НХЛ в городе Секокус (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 02:00 мск 6 мая. Участниками лотереи станут команды, которые не прошли в плей-офф текущего сезона НХЛ, или команды, которые получили позиции драфта первого раунда команд, не участвующих в плей-офф.

Драфт НХЛ в 2025 году пройдет в Лос-Анджелесе с 27 по 28 июня. Первый раунд драфта пройдет 27 июня по местному времени, остальные шесть раундов — 28 июня.