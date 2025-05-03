Лотерея драфта НХЛ впервые пройдет в онлайн-формате

Зрители онлайн-трансляции смогут следить за жеребьевкой в студии и узнавать ее результаты одновременно с участниками лотереи. Сама лотерея состоится в студии НХЛ в городе Секокус (штат Нью-Джерси, США) и начнется в 02:00 мск 6 мая. Участниками лотереи станут команды, которые не прошли в плей-офф текущего сезона НХЛ, или команды, которые получили позиции драфта первого раунда команд, не участвующих в плей-офф.