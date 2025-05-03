Фетисов считает, что Кубок Стэнли для Овечкина важнее личных наград

«Почему его не включили в тройку номинантов, надо спрашивать у лиги. Конечно, он заслужил там оказаться, он 20 лет играет на высоком уровне, в этом сезоне побил рекорд, который когда-то казался недостижимым, — сказал Фетисов. — Я не думаю, что для Овечкина это важно. Сейчас идет плей-офф, и он полностью сосредоточен на игре. Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград».