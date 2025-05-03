Фетисов считает, что Кубок Стэнли для Овечкина важнее личных наград

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Победа в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина важнее получения индивидуальных наград по итогам регулярного чемпионата. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин не вошел в финальную тройку номинантов на «Билл Мастертон трофи» — приз, вручаемый игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.
«Почему его не включили в тройку номинантов, надо спрашивать у лиги. Конечно, он заслужил там оказаться, он 20 лет играет на высоком уровне, в этом сезоне побил рекорд, который когда-то казался недостижимым, — сказал Фетисов. — Я не думаю, что для Овечкина это важно. Сейчас идет плей-офф, и он полностью сосредоточен на игре. Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград».
В финальную тройку претендентов на награду вошли канадский вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри, шведский нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг и канадский форвард «Коламбуса» Шон Монахан.