Федоров уверен, что Овечкин в следующих матчах прервет серию без очков в плей-офф НХЛ

СИРИУС /Федеральная территория/, 11 мая. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в следующих играх обязательно прервет серию без набранных очков в Кубке Стэнли. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель трофея Сергей Федоров.
В ночь на воскресенье «Каролина» на своей площадке выиграла у «Вашингтона» со счетом 4:0 и вышла вперед в серии второго раунда со счетом 2−1. На счету Овечкина в 8 матчах нынешнего плей-офф 5 очков по системе «гол + пас» (4 + 1). Россиянин пока не набрал баллы в этой серии, в прошедшей игре он нанес четыре броска в створ ворот. В случае очередного гола Овечкин выйдет на чистое 12-е место по количеству голов в плей-офф, обойдя Марио Лемье.
«Плей-офф — это другой уровень игры. Не набрал сейчас, наберет в следующих матчах, я уверен. Рекорды всегда создаются для того, чтобы их кто-то покорял», — сказал Федоров.
«Александр уникальный игрок, и я полагаю, в первую очередь он думает сейчас о том, как пройти в следующий раунд», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин в нынешнем сезоне побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате.