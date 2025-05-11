Федоров уверен, что Овечкин в следующих матчах прервет серию без очков в плей-офф НХЛ

В ночь на воскресенье «Каролина» на своей площадке выиграла у «Вашингтона» со счетом 4:0 и вышла вперед в серии второго раунда со счетом 2−1. На счету Овечкина в 8 матчах нынешнего плей-офф 5 очков по системе «гол + пас» (4 + 1). Россиянин пока не набрал баллы в этой серии, в прошедшей игре он нанес четыре броска в створ ворот. В случае очередного гола Овечкин выйдет на чистое 12-е место по количеству голов в плей-офф, обойдя Марио Лемье.