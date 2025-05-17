Российский хоккеист Мичков избежал травм в результате ДТП в Дубае

ТАСС, 16 мая. Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Матвей Мичков не получил травм в результате дорожно-транспортного происшествия в Дубае. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер, комментарий которого приводит журналист The Athletic Кевин Курц в Х.
7 мая автомобиль, в котором находился Мичков, попал в дорожно-транспортное происшествие. 20-летний игрок не был за рулем и не был пьян.
«Я не разговаривал лично с Матвеем. Насколько нам известно из разговора с его агентом, все в порядке. Ничего страшного, он не получил травм. Никакого преступления. Это была небольшая стычка. Друг утром потерял управление автомобилем», — приводит слова Бриера Курц.
20-летний Мичков дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Ранее ТАСС сообщал, что россиянин с 63 очками (26 шайб + 37 передач) поделил второе место с Маклином Селебрини («Сан-Хосе») в списке лучших бомбардиров среди новичков лиги.