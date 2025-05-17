Российский хоккеист Мичков избежал травм в результате ДТП в Дубае

«Я не разговаривал лично с Матвеем. Насколько нам известно из разговора с его агентом, все в порядке. Ничего страшного, он не получил травм. Никакого преступления. Это была небольшая стычка. Друг утром потерял управление автомобилем», — приводит слова Бриера Курц.