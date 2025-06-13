Кучеров второй раз подряд не получил «Харт трофи», став лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ

Хеллебайк также стал обладателем «Везина трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Американец провел 63 игры, в которых одержал 47 побед, в среднем пропуская 2 шайбы, отразив 92,5% бросков и 8 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. «Виннипег» выиграл регулярный чемпионат, впервые в истории завоевав Президентский кубок. Ранее ТАСС сообщал, что Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей эворд» — награды лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.