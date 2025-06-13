Кучеров второй раз подряд не получил «Харт трофи», став лучшим бомбардиром чемпионата НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров во второй раз подряд не получил «Харт трофи», приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), став лучшим бомбардиром турнира.
Награду завоевал американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Обладатель «Харт трофи» определяется по итогам голосования представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги. Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата, набрав в 78 матчах 121 (37 заброшенных шайб + 84 голевые передачи) очко. В прошлом сезоне Кучеров занял второе место в голосовании, также став лучшим бомбардиром турнира.
Хеллебайк также стал обладателем «Везина трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. Американец провел 63 игры, в которых одержал 47 побед, в среднем пропуская 2 шайбы, отразив 92,5% бросков и 8 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. «Виннипег» выиграл регулярный чемпионат, впервые в истории завоевав Президентский кубок. Ранее ТАСС сообщал, что Кучеров стал обладателем «Тед Линдсей эворд» — награды лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.
Кучерову 31 год, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).
Кучеров получал «Харт трофи» в 2019 году. Из россиян награду трижды выигрывал Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), по разу — Сергей Федоров (1994) и Евгений Малкин (2012). Приз вручается с 1924 года. Рекордсменом по количеству трофеев является канадец Уэйн Гретцки, получавший награду девять раз.
Хеллебайк стал первым вратарем с 2015 года, выигравшим «Харт трофи» и «Везина трофи». В 2015 году это удалось канадцу Кэри Прайсу. До него оба приза в один год завоевывали Жак Плант, дважды Доминик Гашек, Жозе Теодор.