«Флорида» вышла вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

«Флорида» одержала десятую гостевую победу в плей-офф и повторила рекорд по этому показателю. Ранее по 10 раз на выезде за один розыгрыш Кубка Стэнли выигрывали «Сент-Луис» (2019 год), «Вашингтон» (2018), «Лос-Анджелес» (2012), «Калгари» (2004) и дважды «Нью-Джерси» (1995, 2000). Из этих клубов только «Калгари» не смог завоевать трофей, уступив в финальной серии «Тампе» (3−4).