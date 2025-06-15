«Флорида» вышла вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Маршанд (10-я и 26-я минуты), Сэм Беннетт (19), Сэм Райнхарт (49) и Эету Луостаринен (59). У проигравших отличились Коннор Макдэвид (48) и Кори Перри (57).
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков. Голкипер одержал 60-ю победу в матчах плей-офф НХЛ. Рекорд по этому показателю среди российских вратарей принадлежит Андрею Василевскому из «Тампы» (67 побед).
«Флорида» одержала десятую гостевую победу в плей-офф и повторила рекорд по этому показателю. Ранее по 10 раз на выезде за один розыгрыш Кубка Стэнли выигрывали «Сент-Луис» (2019 год), «Вашингтон» (2018), «Лос-Анджелес» (2012), «Калгари» (2004) и дважды «Нью-Джерси» (1995, 2000). Из этих клубов только «Калгари» не смог завоевать трофей, уступив в финальной серии «Тампе» (3−4).
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет в ночь на 18 июня по московскому времени.
«Эдмонтон» и «Флорида» второй раз подряд играют в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне победу одержала американская команда (4−3). По ходу нынешнего плей-офф «Флорида» обыграла «Тампу» (4−1), «Торонто» (4−3) и «Каролину» (4−1), «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4−2), «Вегас» (4−1) и «Даллас» (4−1).