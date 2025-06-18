Бобровский остановил Макдэвида, но снова не получил приз MVP Кубка Стэнли. Однако это не отменяет его величия

Отчасти это заслуженно. 15 голов за весь Кубок Стэнли, четыре шайбы в финальной серии — 28-летний канадский центрфорвард Сэм Беннетт сыграл очень полезно. Но неужели не заслужил «Конн Смайт Трофи» за два победных плей-офф основной вратарь «Флориды» Сергей Бобровский?
У «Пантерз» очень ровная команда, в которой среди полевых игроков есть сразу несколько звезд. Разве можно представить двукратных обладателей Кубка Стэнли без Александра Баркова, Аарона Экблада или Мэттью Ткачака? При этом у Бобровского — ключевая роль. Вряд ли «Флорида» хоть раз бы дошла до финала, если бы не блистательная игра российского вратаря. При всем уважении к Беннетту, его заменить было бы куда проще.
Особенно показательным выглядит превосходство Бобровского над вратарями «Эдмонтона». Стюарт Скиннер неплохо выглядел весь плей-офф, но в финале снова начал пропускать чуть ли не все, что летит в створ ворот. Подменивший его Кэлвин Пикар влился неплохо, но единственный свой полноценный матч — пятый — провалил. Бобровский же финальную серию провел очень уверенно, не проиграв ни разу в основное время.
За последние 13 лет приз лишь раз доставался вратарю — четыре года назад его забрал Андрей Василевский из «Тампа-Бэй». Победитель определяется путем голосования журналистов, а последние четыре сезона его забирают исключительно канадцы — субъективные факторы наверняка имеют значение. По политическим причинам Кубок Стэнли все это время не возят в Россию, так, может, и с MVP такие мотивы?
Несмотря на отсутствие «Конн Смайта», величие Бобровского вряд ли кто-то способен оспорить. Забрать в 36 лет два чемпионства подряд в роли основного вратаря — такого не добивались даже легендарные Мартин Бродер или Патрик Руа. И какие-то личные призы меркнут на этом фоне.
Бобровский дважды признавался лучшим вратарем сезона и брал «Везина Трофи»: такого не делал никто из россиян. Теперь же у него есть два чемпионских перстня, так что можно официально заявить, что именно уроженец Новокузнецка — лучший российский вратарь в истории. Два сезона подряд остановить Макдэвида в финале — это по-настоящему легендарно.
Автор: Артур Хайруллин