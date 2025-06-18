Бобровский остановил Макдэвида, но снова не получил приз MVP Кубка Стэнли. Однако это не отменяет его величия

У «Пантерз» очень ровная команда, в которой среди полевых игроков есть сразу несколько звезд. Разве можно представить двукратных обладателей Кубка Стэнли без Александра Баркова, Аарона Экблада или Мэттью Ткачака? При этом у Бобровского — ключевая роль. Вряд ли «Флорида» хоть раз бы дошла до финала, если бы не блистательная игра российского вратаря. При всем уважении к Беннетту, его заменить было бы куда проще.