Кубок Стэнли снова у россиян! Банда Бобровского разбила канадцев!

«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли. Российские ветераны Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов вновь подняли трофей над собой. Одни в шаге от триумфа, другие — в шаге от провала «Лорд Стэнли в здании», — с такими словами клубная пресс-служба «Флориды Пантерз» начала свой материал, анонсирующий шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ. Для «пантер», «Эдмонтон Ойлерз» и вообще всей лиги эта игра стала последней в сезоне, ставшим поистине легендарным и историческим. Один из финалистов оказался в одном шаге от победы в турнире, другой — в шаге от очередной обидной неудачи и безуспешной попытки прервать затянувшееся с 1993 года проклятие канадских клубов в розыгрышах Кубка Стэнли. В предыдущей встрече «Эдмонтон» сделал все для того, чтобы повторить сценарий четвертой игры и совершить яркий камбэк, однако хоккеисты «Флориды» сделали выводы из того матча, в котором умудрились упустить победу, ведя 3:0 после первого периода. В пятой игре «Пантерз» действовали терпеливее, дисциплинированнее и надежнее и ответственнее относились к своим моментам. Подопечным Пола Мориса удалось сохранить преимущество, добытое в первой 20-минутке, и развить его в третьем периоде, не дав «нефтяникам» почувствовать вкус крови в середине встречи. Такие победы, как успех «Флориды» в пятом матче, называют победами на классе. Огромная заслуга в этом была, конечно же, Сергея Бобровского. Российский голкипер «Пантерз», как и всегда, был предельно спокоен при игре в воротах и совершил ряд ключевых и эффектных спасений, добавив себе баллов в борьбе за самого ценного игрока всего розыгрыша плей-офф НХЛ. Еще одним творцом того успеха стал неугомонный Брэд Маршанд, оформивший дубль и исполнивший гол-шедевр в стиле Коннора Макдэвида на глазах у самого Макдэвида. 37-летний канадец, выменянный «пантерами» у «Бостон Брюинз» в трансферный дедлайн, невероятно эффективно проводит этот финал, в пяти играх он забросил шесть шайб, из-за чего вмиг стал фаворитом на «Конн Смайт Трофи». «Флорида» в принципе успешно демонстрирует глубину своего состава и ее эффективность. Только в финальной серии не менее пяти очков за пять первых игр набрали сразу восемь хоккеистов американского клуба. «Эдмонтон», изо всех сил пытавшийся оказывать достойное сопротивление, так и не нашел тех внутренних резервов, которые помогли бы Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. «Наши спины прижаты к стене, поэтому мы обязаны оправиться после провальной по всем фронтам игры в нашем исполнении. Если этого не сделать, то все кончено. Мы просто разъедемся по домам на это лето. Нужно исправиться, смыть с себя все это и быть готовыми к продолжению борьбы. Мы знаем, что поставлено на карту. Мы знаем, где находимся, и мы хотим убедиться, что этого (поражения в финале) не произойдет», — высказался накануне ключевого матча серии и всего сезона Кори Перри. 40-летний канадец знает, о чем говорит. После чемпионства в далеком 2007 году в составе «Анахайм Дакс» Перри проиграл несколько финалов Кубка Стэнли в стане разных клубов подряд. Теперь же он и его «Ойлерз» оказались в крайне незавидном положении. Хоть и «Эдмонтон» до сих пор доказывал свою способность демонстрировать хладнокровие и находить ключи к своей лучшей игре в ситуациях, когда не остается ничего, кроме как добыть победу и избежать досрочного завершения сезона. Бобровский и Куликов — снова чемпионы! Однако в самый ответственный момент эти качества хоккеисты «Эдмонтона» по какой-то причине забыли показать. Сложно сказать, какой именно фактор или факторы сказались на игре «Ойлерз» в шестом матче серии, но в причинах этого будет разбираться вся Канада до старта следующего сезона. Ясен лишь тот факт, что «нефтяники» не сделали ничего для того, чтобы навязать «Флориде» достойную борьбу и спасти сезон. С одной стороны, подопечные Криса Ноблоха активно начали игру в Санрайзе и на первых минутах несколько раз потревожили Сергея Бобровского. С другой, гости из Эдмонтона совсем забыли о дисциплине и действовали очень вальяжно, что было непростительно в столь важном для них матче. Наплевательское отношение игроков «Ойлерз» к финалу Кубка Стэнли было наглядно заметно в первых двух шайбах за авторством Сэма Райнхарта, который год назад стал автором «золотого» гола в составе «Флориды». Так, на пятой минуте матча звездный защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, претендующий на почти трехкратное повышение в зарплате по новому контракту, на ровном месте буквально подарил шайбу Райнхарту, который вошел в зону, легко обыграл Маттиаса Экхольма и броском в падении «прошил» Стюарта Скиннера, вернувшегося в ворота после того, как пропустил пятый матч серии. Безответственно повели себя игроки «Эдмонтона» и в случае со вторым голом Райнхарта в концовке второго периода. «Нефтяники» втроем собрались в зоне слота и лишь взглядом сопровождали судьбу полета шайбы после броска Картера Верхаге с отскоком от Александра Баркова. Стюарт Скиннер довольно неуверенно отразил этот бросок и отбил шайбу перед собой, но полевые игроки «Ойлерз» по какой-то причине даже не подумали броситься за шайбой или хотя бы в ее направлении. В итоге перед оказавшимся первым на добивании Райнхартом образовался свободный коридор, и форвард «Пантерз» расстрелял чужие ворота. Ни подбора, ни блокшотов от «Эдмонтона» — с таким отношением к хоккею кубки не выигрываются. К моменту дубля Райнхарта счет на табло уже стал 3:0 в пользу «Флориды». До дубля канадца голом в концовке первого периода отличился и Мэттью Ткачак, которому удался шикарный бросок. Скиннер за спиной Антона Лунделля попросту не увидел ни момента броска, ни самой шайбы. И вот печальная для «Эдмонтона» тенденция: «нефтяники» проиграли пять из шести первых периодов по ходу всей финальной серии с общим счетом 4:13. После провала в двух периодах «Ойлерз» не нашли в себе ни сил, ни эмоций навязать хотя бы какую-нибудь борьбу, чтобы вселить в своих болельщиков надежду на камбэк. «Эдмонтону» попросту не позволяли владеть шайбой и хозяйничать в чужой зоне. Даже в момент, когда Крис Ноблох перешел на игру в шесть полевых, «нефтяники» не чувствовали численного преимущества. Зато их пустые ворота стали привлекательной приманкой для «пантер». Во второй половине третьего периода Сэм Райнхарт закрыл абсолютно все вопросы о судьбе Кубка Стэнли, дважды подряд поразив пустые ворота «Эдмонтона». Форвард «Флориды» стал первым за 68 лет игроком, которому удалось оформить покер в матче финала Кубка Стэнли. Аналогичное достижение ранее покорили Ньюси Лалонд (1919 год), Фрэнк Фойстон (1919), Бэйб Дай (1922), Тед Линдсей (1955) и Морис Ришар (1957). Лишь под самый занавес матча, когда «Пантерз» думали о том, как будут отмечать чемпионство, «Ойлерз» ответили весьма обидным для Сергея Бобровского голом в исполнении Василия Подколзина, который лишил своего соотечественника и «сухаря», и, вероятно, «Конн Смайт Трофи». Приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ в итоге достался канадскому форварду «пантер» Сэму Беннетту. Справедливо или нет — уже не так важно. Куда важнее, что россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. И пусть Международная федерация хоккея (IIHF) показательно игнорирует успехи русских ветеранов «Пантерз» и не включает их в материалы в честь победы «Флориды» в финале, но никто не лишит Бобровского и Куликова заслуженного триумфа и великого наследия. Автор: Андрей Сенченко