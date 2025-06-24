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Гончар и Могильный вошли в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы

Всего в список включены 23 игрока.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Российские игроки Сергей Гончар и Александр Могильный вошли в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Всего в список включены 23 игрока, среди которых рекордсмен по числу матчей в регулярных чемпионатах канадский нападающий Патрик Марло, главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, член «Тройного золотого клуба» шведский форвард Хенрик Зеттерберг.

Гончару 51 год, в качестве игрока он был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 14-м номером в 1992 году. В Северной Америке защитник выступал за «Вашингтон», «Бостон», «Питтсбург», «Оттаву», «Даллас», «Монреаль». Вместе с «Питтсбургом» Гончар стал обладателем Кубка Стэнли и как игрок (2009), и как помощник тренера (2016, 2017). В составе сборной России он завоевал серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр. Также на его счету серебряная (2010) и бронзовая (2007) награды чемпионатов мира. Он входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде 2022 года. В «Питтсбурге» он работал с 2015 по 2020 год, с 2023-го по 2025-й он входил в тренерский штаб «Ванкувера».

Могильному 56 лет, карьеру за океаном он начал в 1989 году в составе «Баффало», за который играл на протяжении шести сезонов. В 1993 году нападающий стал первым выходцем из России, выбранным капитаном клуба НХЛ. Затем хоккеист выступал за «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», с которым выиграл Кубок Стэнли (2000). В составе сборной СССР завоевал золотые медали Олимпийских игр (1988) и чемпионата мира (1989). За сборную России сыграл только один раз — на Кубке мира в 1996 году. В 2015—2023 годах был президентом клуба Континентальной хоккейной лиги «Амур» из Хабаровска.