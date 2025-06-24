Гончар и Могильный вошли в список кандидатов на включение в Зал хоккейной славы

Гончару 51 год, в качестве игрока он был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 14-м номером в 1992 году. В Северной Америке защитник выступал за «Вашингтон», «Бостон», «Питтсбург», «Оттаву», «Даллас», «Монреаль». Вместе с «Питтсбургом» Гончар стал обладателем Кубка Стэнли и как игрок (2009), и как помощник тренера (2016, 2017). В составе сборной России он завоевал серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр. Также на его счету серебряная (2010) и бронзовая (2007) награды чемпионатов мира. Он входил в тренерский штаб национальной команды на Олимпиаде 2022 года. В «Питтсбурге» он работал с 2015 по 2020 год, с 2023-го по 2025-й он входил в тренерский штаб «Ванкувера».