Дорофеева признали первой звездой недели в НХЛ, Бобровского — третьей

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), вратарь «Флориды» Сергей Бобровский — третьей. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Дорофеев отличился во всех трех играх с начала сезона — против «Лос-Анджелеса» (5:6 Б), «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) и «Сиэтла» (1:2 ОТ). В игре с «Лос-Анджелесом» форвард оформил хет-трик во втором периоде. С 5 голами он возглавляет гонку снайперов.
Бобровский одержал три победы в трех играх. В среднем он пропускал 1,67 гола за игру при отражении 92,5% бросков. «Флорида» выиграла встречи против «Чикаго» (3:2), «Филадельфии» (2:1) и «Оттавы» (6:2).
Второй звездой стал американский нападающий «Оттавы» Шейн Пинто, который в четырех играх забросил 1 шайбу и сделал 4 результативные передачи.