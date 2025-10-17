Дорофеев забил «Бостону» и продолжает возглавлять гонку снайперов сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона» и делит первое место в списке лучших снайперов сезона с форвардом «Оттавы» Шейном Пинто.
«Вегас» победил «Бостон» со счетом 6:5. В составе победителей шайбы забросили Дорофеев (4-я минута), Коул Рейнхарт (19), Джек Айкел (25), Томаш Гертл (27) и Вильям Карлссон (39, 43). У проигравших отличились Таннер Жанно (3), Никита Задоров (17), Давид Пастрняк (29), Марк Кастелич (45) и Майк Эйссимонт (46).
Дорофеев забросил шестую шайбу в пяти матчах нового сезона, также в игре с «Бостоном» он сделал первую передачу. Задоров забросил первую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев отметился результативной передачей в эпизоде с шайбой Айкела.
Айкел вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров, набрав 11 очков (5 шайб + 6 передач) после пяти встреч. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов делит второе место с Мартином Нечасом («Колорадо») и Вильямом Нюландером («Торонто»), в активе россиянина 4 шайбы и 5 передач в 4 играх.
«Вегас» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Бостон» располагается на четвертой строчке в Атлантическом дивизионе, имея в активе 6 очков после 5 встреч. В следующем матче «Вегас» в ночь на 19 октября примет «Калгари», «Бостон» в этот же день в гостях встретится с «Колорадо».
Брюс Кэссиди
Марко Штурм
Акира Шмид
Джереми Суэймен
(00:00-58:38)
Джереми Суэймен
(58:56-59:19)
02:05
Таннер Жанно
(Чарли Макэвой, Майкл Эйссимонт)
03:35
Павел Дорофеев
(Зак Уайтклауд, Митчелл Марнер)
16:44
Никита Задоров
(Шон Керали, Хенри Йокихарью)
18:33
Коул Рейнхардт
(Бен Хаттон, Колтон Сиссонс)
24:14
Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
25:27
Элиас Линдхольм
26:35
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Марк Стоун)
27:16
Жереми Лозон
28:15
Давид Пастрняк
(Морган Гики, Элиас Линдхольм)
30:26
Майкл Эйссимонт
30:57
Павел Заха
30:57
Павел Заха
36:50
Кэдан Корчак
38:24
Вильям Карлссон
(Марк Стоун)
41:02
Чарли Макэвой
42:19
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
44:05
Марк Кастелич
(Шон Керали)
45:12
Майкл Эйссимонт
(Мейсон Лорей)
49:14
Томаш Гертл
58:56
Морган Гики
