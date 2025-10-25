Ричмонд
Наместников забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Встреча с «Калгари» закончилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега».

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари».

Россиянин отличился на 60-й минуте, поразив пустые ворота. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Наместников забросил третью шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда одна голевая передача в восьми играх сезона. Шайба в матче с «Калгари» стала для игрока 140-й в карьере в НХЛ.

Нападающий «Виннипега» Иван Чибриков не отметился результативными действиями.

В других матчах игрового дня «Баффало» дома со счетом 5:3 переиграл «Торонто», «Нью-Джерси» на своем льду победил «Сан-Хосе» (3:1). Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк не отметился результативными действиями, очков в матче также не набрал защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Голкипер гостей Ярослав Аскаров отразил 26 бросков из 28.

Виннипег
5:3
0:1, 4:1, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13967 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Райан Гуска
Вратари
Эрик Комри
Дастин Вольф
(00:00-58:21)
Дастин Вольф
(c 59:52)
1-й период
00:19
Никита Чибриков
04:40
Дилан Демело
05:18
Назем Кадри
(Зэйн Парех, Морган Фрост)
06:03
Логан Стэнли
06:03
Адам Клапка
09:33
Мэтт Коронато
14:37
Адам Клапка
2-й период
23:45
Никита Чибриков
23:45
Райан Ломберг
25:19
Кайл Коннор
(Дилан Демело, Джош Моррисси)
26:24
Джонатан Тэйвз
(Джош Моррисси)
26:24
Командный штраф
28:30
Кевин Бол
29:50
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Джош Моррисси)
33:56
Микаэль Баклунд
(Блэйк Коулмэн, Самуэль Гонзек)
38:01
Расмус Андерссон
38:50
Алекс Иафалло
(Габриэль Виларди, Марк Шайфли)
3-й период
40:00
Нино Нидеррайтер
40:55
Морган Фрост
43:40
Тэннер Пирсон
45:59
Джонатан Юбердо
48:27
Блэйк Коулмэн
(Кевин Бол, Микаэль Баклунд)
51:17
Нино Нидеррайтер
51:30
Мэтт Коронато
57:10
Хайдн Флери
59:52
Владислав Наместников
(Логан Стэнли)
Статистика
Виннипег
Калгари
Штрафное время
19
23
Игра в большинстве
8
6
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит