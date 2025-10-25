Наместников забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Россиянин отличился на 60-й минуте, поразив пустые ворота. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега». Наместников забросил третью шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда одна голевая передача в восьми играх сезона. Шайба в матче с «Калгари» стала для игрока 140-й в карьере в НХЛ.