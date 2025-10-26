Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ! Великий русский гений переписал историю!

Никита Кучеров достиг отметки в 1000 очков в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиге. Звездный российский форвард превзошел даже таких легенд, как Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Кучеров в списке великих
Одно из главных событий нового сезона наконец-то свершилось — Никита Кучеров достиг отметки в 1000 очков в чемпионатах НХЛ! Это случилось в сегодняшнем матче «регулярки» против «Анахайм Дакс».
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» отметился результативной передачей в эпизоде с голом Джейка Гюнцеля, который вывел «молний» вперед на 33-й минуте встречи. Кучеров поперечной передачей вывел Брэйдена Пойнта на выгодную позицию, а тот нашел Гюнцеля на дальней штанге, после чего на лед высыпали все игроки «Лайтнинг», чтобы поздравить россиянина с мощным достижением. Столь радостное событие партнеры Кучерова по команде не омрачили и отметили важной победой (4:3). Сам Никита за игру оформил ассистентский дубль и был признан первой звездой встречи. Теперь в активе 32-летнего российского форварда 359 голов и 642 передачи.
Никита Кучеров стал лишь шестым российским хоккеистом, кому удалось набрать 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Теперь форвард «Лайтнинг» входит в список самых результативных россиян за всю историю лиги, где также числятся капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1630 очков в 1500 матчах), нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1358 очков в 1221 матче), Сергей Федоров (1179 очков в 1248 матчах), Александр Могильный (1032 очка в 990 матчах) и Алексей Ковалев (1029 очков в 1316 матчах). Среди действующих российских игроков НХЛ «тысячниками» являются лишь Овечкин, Малкин и Кучеров. Если же обратиться в рейтингу по очкам в лиге с учетом чемпионатов и плей-офф, то Кучеров уверенно входит в топ-4 самых результативных россиян в истории: в активе Никиты теперь 1172 балла (412+760), выше него располагаются Овечкин (1777 очков), Малкин (1538 очков) и Федоров (1355 очков).
Никите Кучерову удалось быстрее всех из россиян добраться до отметки в 1000 очков в чемпионатах НХЛ. Мощный юбилей форвард «Тампы» отметил в своем 809-м матче в карьере. Предыдущий рекорд среди российских игроков принадлежал Малкину, который 1000-й балл в карьере набрал в 848-м матче. Овечкин, к слову, теперь располагается на третьем место этого рейтинга — 1000 очков лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ выбил за 885 матчей. При этом Кучеров стал четвертым по скорости достижения 1000 очков в НХЛ хоккеистом в истории, родившимся за пределами Северной Америки. Быстрее него до этой вершины удалось добраться лишь Петеру Штястны (1000 очков за 682 матча), Яри Курри (716 матчей) и Яромиру Ягру (763 матча).
Из остальных статистических данных интересными являются эти сведения:
- Кучеров стал 101-й игроком в истории НХЛ, набравшим 1000 очков в чемпионатах лиги;
- среди всех хоккеистов-тысячником Никита — лишь 27-й правый крайний форвард и только 18-й игрок из Европы;
- средний показатель Кучерова равен 1,24 очка за игру. Среди российских хоккеистов, набравших 1000 очков, этот показатель является наивысшим. По всей же лиге в аналогичном рейтинге Никита идет восьмым и делит эту позицию с Филом Эспозито. Рекорд НХЛ принадлежит лучшему бомбардиру в истории лиги Уэйну Гретцки (1,92 очка за игру). Из действующих игроков лиги Кучерова опережают только Коннор Макдэвид (1,52 очка за игру) и Сидни Кросби (1,25 очка за игру);
- из первой тысячи очков 524 балла (192+332) Кучеров набрал в 404 домашних матчах, остальные 476 баллов (167+309) он оформил в 405 гостевых играх;
- 634 очка Кучеров набрал при игре в равных составах;
- 366 очков Никита набрал при игре в большинстве.
Профессионал своего дела
Никита Кучеров является поистине великолепным игроком, которых в мире можно сосчитать по пальцам. Форвард «Тампы» сочетает в себе невероятную и сумасшедшую работоспособность вместе с умением играть красиво и зрелищно. Никита занимается на льду творчеством и демонстрирует высокое искусство, но в то же следует тренерским заданиям и соблюдает клубную систему игры.
Отличительная черта Кучерова, в которой заключаются его прелесть и уникальность, выражена в том, что Никита добился своих высот сам. Его история не про талант и дар от рождения, а про постоянную работу и труд. Своим отношением к делу россиянин буквально напоминает робота. Он все свое время посвящает тренировкам и отработке всех действий, которые так или иначе будут применимы им в игре.
Показательный момент: вместе с «Тампой» Кучеров не смог пройти дальше первого раунда плей-офф в последних трех сезонах НХЛ, что россиянин воспринял как сигнал: «Если что-то не получается, значит, надо больше работать». Никита забыл про существование отпуска. Вот уже два года подряд он дает себе всего лишь одну неделю отдыха после последнего матча в сезоне, после чего приступает к ежедневным тренировкам. Но интересно, что он не просто предпочитает работу на льду занятиям в тренажерном зале, а по сути даже игнорирует встречи со штангами, гантелями и другими тяжестями.
"Раньше я пытался стать больше, сильнее, выше прыгать, быстрее бегать. Но у меня это никогда не работало. Я качался, пробовал все эти вещи — без толку. Потом я получил травму, и с тех пор я забросил железо и вообще занятия в зале. Теперь я занимаюсь растяжкой, ухаживаю за бедрами и поясницей — в основном это профилактика травм во время сезона. А всю основную работу я перенес на лед. Добавил больше льда, отрабатываю те мелочи, которые вижу в игре и в которых мне нужно стать лучше. Вне льда у меня теперь уходит всего минут 25, — рассказал Кучеров журналистам перед накануне старта сезона.
— В межсезонье многое зависит от того, когда лед доступен, ведь иногда этого просто нет, а я бы хотел, чтобы наш каток был доступен круглосуточно и каждый день. Когда ты делаешь что-то снова и снова на протяжении вот уже 10 лет, то ты просто уже находишься на шаг впереди большинства парней в лиге. И это придает мне огромную уверенность в голове. Когда я выхожу играть, мне все дается гораздо проще. Так что это определенно помогает".
Эти слова Кучерова подтверждаются результатами. За предыдущие семь сезонов он выиграл два Кубка Стэнли, один «Харт Трофи», завоевал два приза «Тед Линдсей Эворд» и трижды становился обладателем «Арт Росс Трофи», а в последних трех «регулярках» он набрал по 100 с лишним очков в каждом.
Неудачный старт
Перед стартом нового сезона Никиту Кучерова от отметки в 1000 очков в карьере в НХЛ отделяли шесть баллов. Многие были уверены, что такой супербомбардир, как российский форвард «Тампы», эти шесть баллов наберет за 2−3 матча. Однако россиянину потребовалось чуть больше игр — историческая встреча с «Анахаймом» стала для Никиты шестой в нынешнем розыгрыше «регулярки». Игру Кучерова в новом сезоне сложно назвать успешной.
По показателю полезности («минус 8» за первые пять матчах) Куч является одним из худших игроков лиге, а в текущем составе «Лайтнинг» на льду он периодически выглядит инородным телом. Даже набирая очки, Никита допускает несвойственные ему ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Так было, например, в предыдущей игре против «Чикаго Блэкхокс», в которой россиянин отметился двумя передачами и по сути сделал для «Тампы» оба гола в матче, но в концовке совершил серию потерь и привез на свои ворота роковую контратаку, ставшую для «Чикаго» победной. К тому же чуть ранее Кучеров и вовсе выпал из состава: по причине болезни он пропустил два матча чемпионата.
Болеет и сама «Тампа». У «Лайтнинг» на старте сезона дела идут весьма печально. В первых семи матчах чемпионата команда Джона Купера потерпела шесть поражений, да и пока единственную победу (над «Бостон Брюинз» — 4:3) «молнии» едва не упустили. Если ранее у «Тампы» имелись заметные проблемы в обороне, то сейчас они неожиданно возникли и в атаке. Команда катастрофически мало забивает и идет по этому показателю в числе худших команд лиги.
