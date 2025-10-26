Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ! Великий русский гений переписал историю!

"Раньше я пытался стать больше, сильнее, выше прыгать, быстрее бегать. Но у меня это никогда не работало. Я качался, пробовал все эти вещи — без толку. Потом я получил травму, и с тех пор я забросил железо и вообще занятия в зале. Теперь я занимаюсь растяжкой, ухаживаю за бедрами и поясницей — в основном это профилактика травм во время сезона. А всю основную работу я перенес на лед. Добавил больше льда, отрабатываю те мелочи, которые вижу в игре и в которых мне нужно стать лучше. Вне льда у меня теперь уходит всего минут 25, — рассказал Кучеров журналистам перед накануне старта сезона.