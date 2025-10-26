Ричмонд
Бобровский провел 50-й сухой матч в НХЛ

Бобровский стал вторым россиянином в истории, кто провел 50 сухих матчей в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достиг отметки в 50 сухих матчей в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Флорида» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» в рамках регулярного первенства со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе «Пантерз» шайбы забросили Сэм Райнхарт (18-я минута), Коул Швиндт (44) и Эй Джей Грир (51). Голкипер хозяев площадки Сергей Бобровский отразил все 17 бросков и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26.

Всего за свою карьеру в НХЛ Бобровский провел 50-й матч «на ноль» в чемпионатах лиги. 37-летний голкипер стал вторым российским вратарем после Евгения Набокова (59 шатаутов), кому удалось достичь этой отметки. Бобровский также стал 33-м вратарем в истории НХЛ, кто провел 50 сухих матчей в «регулярках» лиги. Рекорд НХЛ по числу шатаутов принадлежит Мартину Бродеру (125).

В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» проиграла «Юте Маммот» (2:6). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей, защитник «Юты» Михаил Сергачев отличился двумя ассистами.

Флорида
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
26.10.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19558 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Брюс Кэссиди
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-59:48)
Акира Шмид
1-й период
00:32
Брэд Маршан
17:19
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Эван Родригес)
2-й период
21:28
Павел Дорофеев
31:22
Жереми Лозон
3-й период
43:29
Коул Швиндт
(Джона Гаджович, Эй Джей Грир)
50:04
Эй Джей Грир
(Брэд Маршан)
54:37
Джона Гаджович
57:09
Бретт Хауден
Овертайм
60:00
Эй Джей Грир
60:00
Зак Уайтклауд
Статистика
Флорида
Вегас
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
